Reinaldo: Bolsonaro tentaria golpe com ou sem empresários golpistas

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaria um golpe de Estado com ou sem o incentivo de empresários golpistas.

Ninguém precisava pressionar Bolsonaro a dar um golpe, era a intenção dele desde que assumiu a presidência da República. Nos dois discursos de posse, o mais formal e aquele para o povo, os dois discursos já têm sementes de golpista, então ninguém precisava pressionar. Reinaldo Azevedo

As investigações da Polícia Federal sobre o plano de golpe articulado por Bolsonaro encontrou diálogos nos quais o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, indicou a pressão de empresários para uma "virada de jogo" no resultado das eleições. Houve uma reunião entre Bolsonaro e alguns empresários, entre eles o fundador da Tecnisa, Meyer Nigri, e o dono da Havan, Luciano Hang, no dia 7 de novembro de 2022.

Reinaldo destacou que a chamada "elite brasileira" é reacionária em sua maioria e que, apesar de existirem pessoas boas no meio, grande parte não entende a democracia e busca conseguir benesses do Estado.

Se formou com o bolsonarismo e com Bolsonaro aquela turma realmente barra pesada da extrema direita que ficava no lodo pensando coisas ruins. Essa gente veio à tona e, curiosamente, quando você pega os mais radicais, com uma ou outra exceção, são pessoas de ascensão relativamente recente e que não tinham encontrado seu espaço nem nessa elite discriminatória. Eles ainda eram considerados exóticos e então tentaram criar uma nova nata, um lodo para a nata do pensamento empresarial brasileiro. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL ainda afirmou que esses empresários encontraram em Bolsonaro um instrumento para realizarem seus delírios poder e que o ex-presidente, ao mesmo tempo que não precisava de incentivos para um golpe, também encontrou uma certa segurança no empresariado.

Ninguém precisa tornar Bolsonaro golpista, ele é golpista por conta própria, por formação e por convicção. Talvez seja a pessoa mais notavelmente ignorante da política brasileira, uma ignorância que é diretamente proporcional aos seus delírios e truculências. Aí quando vem esses endinheirados, eles também significam um colchão de segurança, porque tudo dando errado, essa gente pode garantir uma boa vida para o golpista e para o seu clã. Reinaldo Azevedo

***

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: