Reinaldo: Defesa de Bolsonaro faz chicana ao tentar afastar Moraes do caso

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz chicana ao pedir para que Alexandre de Moraes seja retirado das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.

Isso é chicana. Defensor é defensor e tem que fazer a defesa, advogado de defesa é um dos pilares da democracia. Mas há determinadas ações que apenas buscam difamar uma das partes ou o juiz. Sabe-se que é sem causa de pedido, mas ainda assim fazem o pedido para gerar mal-estar e desinformação. O nome disso é chicana e é lamentável. Reinaldo Azevedo

A defesa de Bolsonaro pediu ontem (14) ao STF (Supremo Tribunal Federal) o afastamento de Moraes das investigações sobre o suposto plano para determinar um golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente alegam que o ministro seria uma das vítimas do suposto plano, portanto, não poderia ser relator do caso.

Reinaldo argumentou que foram os próprios investigados pela tentativa de golpe que criaram animosidade com Alexandre de Moraes e que, por isso, o próprio Código de Processo Penal prevê que o ministro deve permanecer com as investigações.

O artigo 255 do Código de Processo Penal diz que juiz não pode ser inimigo das partes e eles estão querendo caracterizar Alexandre de Moraes como inimigo. Mas Alexandre de Moraes é inimigo ou eles fizeram Alexandre de Moraes inimigo? Porque aí os doutores estão ignorando o artigo 256, que diz que não há impedimento quando a parte provoca a animosidade com o juiz, que é o caso. Só faltava eu ser réu, ter um juiz que não gosto e ir à casa dele ficar xingando, arrumar uma treta em um restaurante ou mandar segui-lo e depois dizer que é meu inimigo e tem que sair. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL ainda destacou que Moraes conduz as investigações desde o início do inquérito e classificou como "piada" o pedido para que o ministro seja afastado do caso.

Argumentar que Alexandre tem que deixar o caso é uma piada. Deixar o caso por quê? (...) Alexandre é o juiz do inquérito das fake news desde 14 de março de 2019 e vem tomando porrada desde então. Se descobre que no curso do esforço golpista passaram a perseguir e espionar Alexandre de Moraes e é uma cara-de-pau pedir que Alexandre se declare suspeito porque o investigado mandou espioná-lo. Reinaldo Azevedo

