Blinken diz que acordo por reféns em Gaza continua possível, mas ainda há questões 'muito difíceis'

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira que um acordo para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas continua possível, mas que ainda há questões "muito difíceis" a serem resolvidas.

Negociações envolvendo chefes de inteligência de EUA, Egito, Israel e Catar por um acordo que levaria a uma pausa na guerra de quatro meses de Israel em Gaza terminaram sem um grande avanço na terça-feira.

Questionado se um acordo pela interrupção das hostilidades é possível antes do mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em 10 de março, Blinken afirmou que uma resposta anterior do Hamas incluía alguns pontos ?claramente inaceitáveis?, mas ofereceu a possibilidade de trabalhar na direção de um acordo.

"Estamos agora em um processo com nossos correspondentes do Catar, do Egito, de Israel trabalhando nisso e trabalhando muito intensamente nisso com o objetivo de tentar encontrar um acordo e acredito que é possível", disse Blinken, em uma entrevista coletiva durante visita à Albânia.

"Há algumas questões muito, muito difíceis que precisam ser resolvidas. Mas estamos comprometidos a fazer tudo que pudermos para avançar e ver se podemos chegar a um acordo", afirmou Blinken.

O diretor da CIA, Bill Burns, estava em Israel nesta quinta-feira para mais negociações, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.