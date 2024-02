BK tira comercial com Kid Bengala do ar para evitar 'polarização nas redes'

O Burger King resolveu tirar do ar seu comercial que anunciava a promoção "Exagero". A produção tinha a participação do ex-ator pornô Kid Bengala.

Em comunicado, a rede de lanchonetes afirmou que resolveu suspender a campanha "para não ampliar as discussões e polarização nas redes".

O que aconteceu

Nesta semana, o Burger King publicou um comercial em suas redes sociais com a participação do ex-ator pornô Clovis Basilio, conhecido como Kid Bengala.

A campanha divulgava uma promoção onde dois sanduíches são vendidos por R$ 25.

A propaganda brincava com o tamanho do sanduíche, mas foi criticado por usuários da internet pelo teor sexual da ação.

"O negócio é grande e não cabe na minha boca. Isso é vingança", dizia o ator, em certo momento.

Depois das críticas, a rede resolveu tirar o comercial do ar na tarde de hoje (15). Até então, o comercial tinha mais de 2,5 milhões de views em redes como o TikTok, por exemplo.

Em comunicado, o BK afirmou que "sempre foi reconhecido por ser uma marca com uma comunicação moderna, bem-humorada e provocativa". A rede ainda destacou que optou pela suspensão da campanha para "não ampliar as discussões e polarização nas redes".

Confira o posicionamento da empresa:

"O BK sempre foi reconhecido por ser uma marca com uma comunicação moderna, bem-humorada e provocativa, que chama a atenção e cria conversas nas redes sociais. Assim, nós sempre conseguimos ampliar a nossa voz e nossos produtos por meio de campanhas icônicas, como a que realizamos para comunicar o retorno do King em Dobro, por exemplo. Para comunicar a promoção de 2 Whopper por R$ 25, criamos a campanha "Exagero", que de forma divertida, traz trocadilhos que têm por objetivo único entreter o nosso público, majoritariamente jovem a partir de 18 anos. Para não ampliarmos as discussões e polarização nas redes, optamos por retirar o material do ar".

Polêmica passa pela rede

É comum o Burger King apostar em campanhas que geram discussões nas redes sociais. Em 2018, às vésperas das eleições presidencial, a rede lançou um comercial que pretendia combater o voto em branco.

No comercial, pessoas que declararam que pretendiam votar em branco ganhavam um lanche grátis. Ao comerem o sanduíche, notavam que só está recheado com maionese e cebola.

Segundo a marca, a ideia era "provocar uma reflexão sobre o direito de voto" e "mostrar como a decisão individual pode afetar o coletivo":

Campanha por título de eleitor

Já em 2022, o BK entrou na campanha para que jovens de 16 e 17 anos tirassem seus títulos de eleitor a tempo de votar nas eleições daquele ano. Além disso, fez uma promoção que dava descontos a quem apresentasse o título de eleitor na compra de determinados produtos da rede.

Trisal causou polêmica

Em 2019, para divulgar uma promoção que oferecia dois sanduíches por R$ 15, a rede de lanchonetes abordou o tema do "poliamor" em um comercial. A propaganda apresentava um "trisal (relacionamento amoroso entre três pessoas)", que participam de um namoro de verdade.

Criticada nas redes sociais, a rede de lanchonetes transformou a campanha sobre o "poliamor" em "poliamigos".

Com os mesmos personagens do comercial anterior, um vídeo dublado apresentou a ideia de poliamizade para "agradar" quem havia reclamado do trisal. Os comerciais citados não estão mais nas redes do anunciante.

Campanha LGBTQIA+ sofreu ataques homofóbicos

Em 2021, uma campanha LGBTQIA+ lançada pelo restaurante também foi alvo de críticas.

Devido ao Dia Internacional do Orgulho Gay, o BK produziu e publicou um vídeo onde crianças e pré-adolescentes falavam sobre homossexualidade.

Mesmo com as críticas, a rede deixou a campanha no ar, e afirmou que "acredita no respeito como princípio básico de todas as relações humanas" e que "não tolera o preconceito".

Assista ao comercial: