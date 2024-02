BCE/Lagarde: é preciso ter certeza que atingiremos meta de inflação de 2% de forma sustentável

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (15) que o atual processo de desinflação na zona do euro deverá ter continuidade, mas reiterou que a instituição precisa ter certeza de que conseguirá atingir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável.

Em discurso no Parlamento Europeu, Lagarde ressaltou que um indicador antecedente do BCE ainda sinaliza "fortes pressões salariais".

Lagarde também reafirmou que o BCE continuará dependendo de dados para tomar suas decisões sobre juros. As últimas informações, disse ela, mostram que a atividade econômica na zona do euro permanecerá contida no curto prazo.