BC dos EUA testará 32 bancos em cenário hipotético de recessão severa

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta quinta-feira, 15, os termos do teste de estresse anual que conduzirá sobre o sistema bancário dos Estados Unidos. No exercício, a autoridade monetária testará o desempenho de 32 bancos em um cenário hipotético de recessão severa com estresse elevado no setor imobiliário comercial e residencial, além do mercado de dívida corporativa. Os resultados serão divulgados em junho deste ano.

A avaliação vai considerar a hipótese de um aumento da taxa de desemprego nos EUA ao pico de 10%, acompanhada por uma volatilidade elevada nos mercados e um colapso do preço dos ativos.

O Fed reforça que esses cenários não representam uma previsão e, dessa forma, não devem ser interpretados como uma projeção das condições econômicas no futuro.

Os bancos com grandes operações de trading também serão avaliados em um hipotético ambiente de choque no mercado global.

Haverá ainda a análise de um cenário em que ocorrerá uma rápida reprecificação de depósitos em grandes bancos, bem como o da quebra de cinco grandes fundos de hedge.