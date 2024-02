Aumentam as críticas e a preocupação com os transportes públicos de Paris às vésperas das Olimpíadas

Nesta quinta-feira (15), os olhares da imprensa francesa estão voltados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Diversos jornais repercutem a contagem regressiva de cerca de 22 semanas para a abertura da competição, com preocupações e críticas focadas nos transportes.

O jornal Le Monde, traz uma reportagem de duas páginas detalhando a maior preocupação de Paris para o evento desportivo: os transportes.

Às vésperas dos Jogos Olímpicos, o jornal critica que "as promessas eram lindas", houve expectativas para que em 2024, "quando a chama olímpica for acesa em Paris, cem anos após os Jogos de 1924", os visitantes chegariam do aeroporto à capital em apenas 20 minutos em um trem direto, o Expresso Charles-de-Gaulle.

A publicação relembra que a promessa de Orly (outro aeroporto no sul de Paris) era que o novo metrô da linha 14 funcionaria sem desvios até o centro de Paris, entre outros projetos de trens modernizados e novas linhas metrôs que facilitariam os acessos aos locais de competições que finalmente ficarão, por enquanto, apenas no papel.

"A França foi ousada demais, presunçosa demais, quando apresentou sua proposta, ao menos as promessas foram feitas de boa fé", escreveu Le Monde na reportagem.

O diário Le Parisien comenta a atual greve prevista a partir desta quinta-feira até segunda-feira (19) pelos principais operadores de transportes de trens, metrôs e ônibus na capital francesa, que pode funcionar como um "teste social antes dos Jogos Olímpicos".

Segundo o texto, a ação dos sindicatos deve aumentar a pressão pelo funcionamento da rede de transportes públicos de Paris 162 dias antes das Olimpíadas: "Antes de embarcar na corrida por medalhas, os obstáculos sociais terão que ser superados", pondera a publicação.

A visão positiva dos voluntários

Já o jornal La Croix, apazigua os ânimos da contagem regressiva para os Jogos Paris 2024 com o ponto de vista de alguns dos 45 mil voluntários empolgados para o grande evento.

No início desta semana, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, convidou publicamente os desestimulados parisienses para não saírem em viagem durante as semanas do evento: "Vai ser incrível!", disse ela diante da conhecida vontade de muitos moradores de "fugirem" de Paris a partir do início das competições.

De acordo com a reportagem do La Croix, o clima de controvérsia influencia a opinião pública: em julho de 2023, um ano antes dos Jogos, uma pesquisa da Odoxa mostrou que 59% dos franceses consideravam os Jogos uma "coisa boa", uma queda em comparação com os 76% dois anos antes.

"As pessoas que reclamam falam mais do que aquelas que não têm muito do que reclamar", ressalta Astrid, uma voluntária que foi escolhida para orientar os espectadores durante os eventos de equitação em entrevista ao La Croix. "Nem sempre nos damos conta da sorte que temos de conviver com todas as diferentes nacionalidades e de estar no centro do mundo por várias semanas", continuou a voluntária.