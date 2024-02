Ataques de Israel no Líbano deixam ao menos 13 mortos

ROMA, 15 FEV (ANSA) - Uma ofensiva realizada pelas forças israelenses no sul do Líbano provocou a morte de pelo menos 13 pessoas.

Ao menos oito faleceram em uma ofensiva de drones em Nabatiye, enquanto outras cinco foram mortas em Aadchit e al-Sawana.

A organização xiita libanesa Hezbollah informou em seu canal do Telegram que três de seus membros foram mortos nos bombardeios das forças israelenses.

Já um porta-voz militar de Israel apontou que os ataques atingiram "vários alvos" do grupo paramilitar libanês nas áreas de Jabal el Braij, Houneh, Dunin, Aadchit e Souaneh.

A escalada do conflito no Oriente Médio prosseguiu com o lançamento de vários foguetes de milícias pró-Irã contra duas bases militares de Israel na Galileia, matando um soldado e ferindo outros oito indivíduos. Os mísseis partiram do território libanês.

Como consequência das trocas de farpas entre as duas nações, o Exército israelense fechou muitas estradas que ligam o país e o Líbano.

Já o primeiro-ministro libanês, Najib Miqati, disse que o seu governo apresentará uma queixa formal à Organização das Nações Unidas (ONU) pela "agressão" sofrida por Israel.

Por fim, um alto representante do Hezbollah, chamado Nabil Qawuq, disse que responderá à escalada do conflito promovida por Israel com escalada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.