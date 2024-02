Agricultores voltam a protestar na área arqueológica de Roma

ROMA, 15 FEV (ANSA) - Agricultores realizaram um novo protesto em Roma, capital da Itália, nesta quinta-feira (15), em uma tentativa de pressionar o governo da premiê Giorgia Meloni a atender reivindicações da categoria.

Na semana passada, a primeira-ministra anunciou uma isenção de 100% no imposto de renda para agricultores com faturamento agrário de até 10 mil euros (R$ 53,6 mil) e de 50% para aqueles que ganham até 15 mil euros (R$ 80,4 mil), mas não foi suficiente para debelar as manifestações.

Dois tratores chegaram a desfilar diante do Coliseu de Roma para chamar atenção para as demandas da categoria, mas o protesto principal aconteceu a poucos metros da ali, no Circo Máximo, antigo estádio da era romana e que recebeu 1,5 mil manifestantes.

"Não podemos desistir, precisamos seguir em frente", declarou Danilo Calvani, líder dos protestos de agricultores na Itália.

Os cartazes exibiam frases como "Nosso trabalho não é um hobby" e "O trigo é o ouro italiano", mas também com críticas à carne sintética, produto já proibido no país.

Assim como no restante da União Europeia, os agricultores da Itália denunciam um suposto excesso de regulamentação ambiental no bloco, querem o fim das negociações do acordo comercial com o Mercosul e exigem mais políticas públicas para o setor. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.