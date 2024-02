Agente diz que Pogba estaria pronto para jogar

TURIM, 15 FEV (ANSA) - A brasileira Rafaela Pimenta, herdeira do império do ex-agente Mino Raiola, afirmou que o meio-campista Paul Pogba, afastado do futebol por um caso de doping, está bem fisicamente para entrar em campo.

O jogador francês testou positivo em um exame antidoping realizado logo depois da primeira rodada da Série A da Itália. O teste indicou a presença de testosterona, hormônio que é normalmente usado para aumento de massa muscular.

"Pogba pode voltar a campo amanhã. Ele está pronto para qualquer situação, também é um campeão mentalmente. Ele leva um golpe, digere e segue em frente. Ele não avançou de forma irresponsável, treina sabendo que deve estar pronto", disse a superagente em entrevista ao Cronache di Spogliatoio.

A brasileira comentou que Pogba passa por um "momento difícil de superar", mas destacou que o campeão mundial de 2018 menciona que precisa "terminar sua jornada".

Ao que tudo indica, Pogba não teria ingerido a substância intencionalmente e não informou nenhum funcionário da Velha Senhora antes do teste.

Pogba será julgado pelo Tribunal Nacional Antidoping, mas a audiência ainda não foi marcada. Ela deveria ter ocorrido em 18 de janeiro, mas seus advogados conseguiram um adiamento. (ANSA).

