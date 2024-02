Acordo de Parceria Econômica com os Emirados Árabes Unidos tornará as Ilhas Maurício uma porta de entrada do Oriente Médio para a África, diz presidente do país à WAM

Por Binsal Abdulkader

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) - O Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) com os Emirados Árabes Unidos ajudará as Ilhas Maurício a se tornar uma porta de entrada do Oriente Médio para a África, disse Prithvirajsing Roopun, presidente do país.

Em entrevista à WAM na Cúpula Mundial de Governos (WGS) em Dubai, Roopun afirmou durante reuniões com as principais autoridades emiráticas no evento que um acordo do tipo levará as relações bilaterais a novos patamares. "Não apenas para os EAU e as Ilhas Maurício, mas também para o continente africano", enfatizou ele. "É uma situação de ganho mútuo para todos nós", continuou.

Novas oportunidades

Os Emirados Árabes Unidos e as Ilhas Maurício concluíram os termos do CEPA em dezembro passado, marcando o primeiro acordo concluído pelos Emirados Árabes Unidos com uma nação africana. Com base em quase cinco décadas de laços e fundações mais recentes, incluindo a abertura do escritório em Dubai do Mauritius Economic Development Board, o CEPA abrangerá o comércio de bens e serviços e a facilitação de investimentos, entre outros. Uma vez implementado, ele acelerará o crescimento robusto do comércio bilateral não petrolífero entre os EAU e as Ilhas Maurício, que no primeiro semestre de 2023 foi de US$ 63,1 milhões, com oportunidades mais fortes nos setores de produtos químicos, metais e derivados de petróleo.

Falando sobre outras perspectivas, o presidente de Maurício disse que o CEPA abrirá novas oportunidades de cooperação bilateral em governança, inteligência artificial (IA), tecnologia da informação e comunicação (TIC), biotecnologia, biofarmacêutica e economia azul. Roopun manifestou contentamento em ouvir as últimas tendências sobre IA de especialistas globais na WGS. A IA será um divisor de águas em muitos setores, se usada adequadamente, e não há espaço para qualquer apreensão em relação a ela. A IA pode ser útil especialmente nos setores de governança, educação e saúde, disse o presidente.

Emirados Árabes Unidos defendem a voz do Sul Global

Os Emirados Árabes Unidos, como um líder mundial emergente, estão apoiando a voz do Sul Global, especialmente as pequenas nações insulares, como as Ilhas Maurício, lembrou Roopun. "Estamos muito satisfeitos com isso. O principal desafio que estamos enfrentando hoje é, obviamente, a urgência global da mudança climática. Gostaríamos de ter o apoio para que possamos lidar com a questão das mudanças climáticas de forma mais eficaz. Para isso, cada um de nós, país grande ou pequeno, deve participar", acrescentou.

O líder africano enfatizou que a COP28, a Conferência do Clima da ONU em Dubai, foi um sucesso, que ajudará o mundo a encontrar soluções concretas para as mudanças climáticas.

Roopun é mestre em direito comercial internacional (LLM) pela University of Central Lancashire. Desde 1989 e por mais de quinze anos, Roopun é membro do conselho de examinadores do Council of Legal Education. Ele também lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Maurício.