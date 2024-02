Ações francesas e alemãs tocam recordes impulsionadas por balanços

Por Shubham Batra e Amruta Khandekar

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira, conforme balanços corporativos otimistas levaram os papéis franceses e alemães a um recorde, enquanto os investidores avaliaram os comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sobre o processo de desinflação na zona do euro.

O índice CAC-40 de Paris ganhou 0,86%, a 7.743,42 pontos, perto de seu recorde intradiário, com a Renault sendo a principal ganhadora.

As ações da montadora saltaram 6,5% depois que ela divulgou ganhos de margem e de receita e um grande aumento de dividendos. O movimento também impulsionou o índice automotivo para o maior nível em quase dois anos.

O CAC-40 também foi impulsionado por um ganho de quase 2% nas ações da Pernod Ricard, já que a fabricante de bebidas alcoólicas manteve intactas suas ambições de crescimento de longo prazo.

"Na Europa, há um tema de qualidade. Queremos nos ater a empresas que possam continuar a ter poder de precificação, boa participação de mercado e bons balanços", disse Karim Chedid, chefe de estratégia de investimento da iShares para a Europa Oriente Médio e África na BlackRock, destacando o setor de luxo como um dos preferidos.

O índice DAX de Frankfurt subiu 0,60%, a 17.046,69 pontos, e terminou com um recorde, depois de também atingir um pico durante o dia.

O Commerzbank teve o melhor desempenho no índice, com alta de 5,5%, uma vez que o banco registrou seu maior lucro em 15 anos em 2023, impulsionado por taxas de juros mais altas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,68%, a 488,54 pontos, atingindo o maior nível em mais de dois anos, com o Goldman Sachs elevando sua meta para o índice de referência em 2024 para 510 pontos, o que representa uma alta de cerca de 5% em relação aos níveis atuais.

Os investidores tiraram conclusões positivas depois que Lagarde disse em uma audiência no Parlamento Europeu, em Bruxelas, que os dados econômicos recentes da zona do euro indicaram que a inflação está voltando para a meta, conforme previsto.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,38%, a 7.597,53 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,17%, a 31.694,44 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,11%, a 9.927,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,44%, a 6.127,10 pontos.