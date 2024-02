A 'Trends' faz análise da experiência em capacitar jovens pesquisadores durante a Cúpula Mundial de Governos

ABU DHABI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Trends Research and Advisory participou das discussões da recém-concluída Cúpula Mundial de Governos 2024 e de reuniões preliminares. A equipe da Trends discutiu aspectos de parceria e cooperação com instituições acadêmicas e instituições de pesquisa nos níveis regional e internacional. A equipe se reuniu com vários ministros, diplomatas e autoridades, que foram informados sobre a experiência da Trends em capacitar jovens pesquisadores e a missão de pesquisa global do centro.

A Trends participou da terceira edição do Encontro de Líderes da Juventude Árabe, como parceira de conhecimento do Centro da Juventude Árabe.

Sultan Al-Ali, diretor do Departamento de Barômetro Global da Trends, analisou os resultados do estudo Coesão Social e Identidade Árabe. O estudo foi conduzido pela Trends em parceria com o Centro Árabe da Juventude. A Trends fez uma apresentação sobre o índice "Coesão Social".

O Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, CEO da Trends Research and Advisory, disse que a participação do centro na Cúpula Mundial de Governos tinha como objetivo identificar as melhores práticas internacionais e trocar experiências e conhecimentos nas áreas científica, de pesquisa e de conhecimento com as partes participantes.

O Dr. Al-Ali acrescentou que o mundo está trabalhando em equipe para alcançar os melhores resultados que permitam aos países e governos investir na energia dos jovens e elevar seu potencial aos melhores níveis possíveis. Explicou ainda que a contribuição do centro para a Cúpula Mundial de Governos reflete sua crença na importância de integrar funções, trocar visões e ideias construtivas. Além disso, a Trends pretende obter o máximo benefício dos resultados de pesquisas e estudos, analisando seus resultados em fóruns globais de conhecimento que reúnem chefes de Estado e de governo, formuladores de políticas, especialistas, acadêmicos e pesquisadores.