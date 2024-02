"A novela acabou": Mbappé anuncia que vai deixar PSG no final da temporada europeia

O atacante do Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, anunciou sua intenção de deixar o clube no final da temporada, de acordo com uma fonte próxima ao clube, nesta quinta-feira (15). De acordo com a imprensa europeia, o craque dissuadiu o clube de fazer contrapropostas.

A notícia caiu como uma bomba logo após a vitória do PSG na noite de quarta-feira (14) na Liga dos Campeões, por 2 a 0, contra a Real Sociedad, no Parque dos Príncipes, em Paris. Mbappé marcou o primeiro gol da vitória do time parisiense no primeiro jogo entre as duas equipes pelas oitavas de final da competição.

Mas o atacante e o clube só devem anunciar o fim do contrato, de maneira oficial, após a participação do PSG na Liga dos Campeões.

"A novela (finalmente) acabou", repercutiu o L'Équipe, em seu site nesta quinta-feira. "Depois de longos meses de incertezas, Kylian Mbappé anunciou aos dirigentes do PSG que tinha decidido deixar o clube no próximo verão (no hemisfério norte)", completa o diário esportivo francês, afirmando que o atacante teria comunicado sua decisão ao centro de treinamento do clube na terça-feira (13).

"O campeão do mundo de 2018 mostrou certeza em sua decisão e pediu ao presidente do PSG para não fazer uma contraproposta", afirma o L'Équipe, sem dizer qual o destino do francês. Muitos clubes são cotados, mas o Real Madrid é apontado como o mais provável.

Destino ao Real Madrid

Segundo informações da rádio francesa RMC, até o momento, o acordo entre Mbappé e o time espanhol ainda não foi finalizado. "Mas tudo leva a acreditar que Kylian Mbappé irá para o Real Madrid, assinando com o maior clube do mundo", afirmando que "em Madri o otimismo reina há semanas".

O diário esportivo espanhol Marca diz que, apesar de o jogador francês não comunicar onde jogará a próxima temporada, "todo mundo dá por certo que será o Real Madrid".

O craque e capitão da seleção francesa, de 25 anos, chegou ao PSG vindo do Mônaco, em 2017, e prolongou o contrato em 2022 até 2024, mas recusou, no ano passado, ativar uma cláusula que lhe permitia continuar um ano a mais no PSG.