A ação climática global pode economizar fundos para a saúde e a educação em países vulneráveis, diz presidente de Seychelles à WAM

Por Binsal Abdulkader

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- As Seychelles pedem que as nações do mundo aprimorem a ação climática, permitindo que os países vulneráveis aloquem fundos para o desenvolvimento, disse o presidente da nação insular, Wavel Ramkalawan, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

As Seychelles lutam contra o impacto dos desastres naturais causados pelas emissões dos países desenvolvidos, disse Ramkalawan em uma entrevista à WAM durante a recém-concluída Cúpula Mundial de Governos em Dubai.

"Nossos litorais estão sendo destruídos. Algumas de nossas ilhas estão perdendo a areia e as árvores que ajudam a mantê-las unidas", disse o presidente sobre a crise climática na nação ocidental do Oceano Índico, que compreende cerca de 115 ilhas com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. O líder destacou que a mitigação das mudanças climáticas redirecionaria os fundos atualmente gastos na proteção da natureza para educação, saúde e outras metas de desenvolvimento sustentável. "Esta é uma mensagem das pequenas Seychelles para o mundo", afirmou.

A nação africana protege ativamente seu oceano, manguezais, ervas marinhas e sua massa terrestre limitada, enfatizou Ramkalawan. O lídeir ainda lembrou que as Seychelles não apenas lidam com suas emissões, mas também contribuem combater as emissões globais. Para Seychelles, essa é uma questão de sobrevivência, e a mensagem para o mundo é clara: "Leve-nos a sério", afirmou o presidente.

Otimismo em relação ao Fundo de Perdas e Danos

Wavel Ramkalawan expressou satisfação com o acordo histórico sobre a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos e os arranjos de financiamento na COP28, a Conferência Climática da ONU em Dubai, em dezembro passado. Várias partes comprometeram US$ 700 milhões para o Fundo durante a conferência.

Perdas e danos referem-se às consequências negativas decorrentes dos riscos inevitáveis da mudança climática, como o aumento do nível do mar, ondas de calor prolongadas, desertificação, acidificação do mar e eventos extremos, como incêndios florestais, extinção de espécies e quebra de safras.

O presidente do país africano está otimista de que o mecanismo de desembolso do fundo não afetará negativamente as Seychelles, de alta renda na África. O produto interno bruto (PIB) da nação está crescendo mais rapidamente do que a população e sua renda nacional bruta (RNB) per capita é significativamente maior do que a encontrada na maioria dos países africanos continentais próximos, de acordo com vários relatórios.

Laços entre Seychelles e Emirados Árabes Unidos

As Seychelles e os Emirados Árabes Unidos têm um relacionamento muito bom, afirmou Ramkalawan. Os Emirados Árabes Unidos têm investimentos consideráveis, especialmente em energia renovável e em uma série de outros projetos nas Seychelles, observou o líder.

Além dos investimentos, ele enfatizou a importância dos laços interpessoais. Muitos cidadãos das Seychelles trabalham nos Emirados Árabes Unidos, e um número significativo de emiráticos e residentes dos Emirados Árabes Unidos visitam Seychelles como turistas. Além disso, os principais executivos de Seychelles estão passando por treinamento nos EAU, observou Ramkalawan.

"Acima de tudo, há uma boa química entre os Emirados Árabes Unidos e as Seychelles. É por isso que somos os melhores amigos. Nós nos respeitamos mutuamente e isso é o que importa", concluiu.