8 itens básicos para provar sexo sadomasoquista pelo menos uma vez na vida

Sadomasoquismo é uma parafilia, ou seja, uma forma de obter prazer de maneira incomum à maioria, e que nem sempre envolve sexo ou penetração. Um pouquinho de dor pode estar presente em algumas práticas S&M, mas não são obrigatórias.

O grande trunfo para os adeptos é o jogo psicológico de dominação e submissão que pode ser feito, por exemplo, algemando a outra pessoa ou imobilizando-a na cama. Mas para tudo funcionar bem, é preciso que a experiência seja consensual e que os envolvidos, a exemplo dos praticantes mais experientes, combinem uma palavra de segurança que deve ser dita para que nenhum limite seja ultrapassado.

Embora um pouco assustadores à primeira vista para os iniciantes, muitos itens podem garantir momentos excitantes e um visual fetichista à transa. A seguir o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos para quem tem vontade de explorar seu lado "Cinquenta Tons de Cinza".

As algemas reguláveis com chaves e cobertas com pelúcia são o item obrigatório de quem quer se aventurar nas brincadeiras de dominação x submissão na cama.

Sucesso na TV nos anos 1990, a personagem Tiazinha até hoje permeia as fantasias de quem viveu aquela época. O kit vem com a máscara usada pela personagem, um chicote com tiras de 12 cm de comprimento e algemas.

Mordaça do tipo bola, tem tira larga em couro sintético com ajuste e é confortável na medida certa para quem quer experimentar uma pegada sadomasoquista no sexo.

As algemas são de couro e o bastão de 20 cm de comprimento é feito de PVC. Servem para imobiizar as mãos da outra pessa para frente ou para trás, mas também podem ser usadas nas pernas.

Você sabia que a dor e o prazer compartilham os mesmos mecanismos, estruturas e caminhos no sistema nervoso central? É por isso que os prendedores de mamilos são excitantes para muita gente. Esse par é forrado com borracha e tem presilha ajustável para maior conforto da experiência.

Ideal para sinalizar comandos e ordens com golpes leves e deixar as brincadeiras a dois mais divertidas e ousadas.

Par de amarras de cetim, permitem que a pessoa se amarre ou amarre alguém. Também podem ser utilizadas para prender na cama — o controle total da pessoa imobilizada fica com o parceiro.

Você sabia que fazer cócegas - a brincadeira chamada Tickling - também é uma prática sadomasoquista? No caso, a dose de erotismo se dá com a pessoa imobilizada. Este plumeiro de couro com plumas suaves é uma boa pedida e pode ajudar também a explorar e acariciar as zonas erógenas.

