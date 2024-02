Vibrador 'coelhinho': 6 versões do clássico que prometem dar muito prazer

Nesta quarta-feira (14) é comemorado o Valentine's Day (Dia de São Valentim), uma espécie de Dia dos Namorados em países da América do Norte, Europa e Ásia. E que tal aproveitar a data para presentear seu par com um vibrador e apimentar a relação?

Um modelo que é ganhou o coração de quem sabe apreciar um bom sex toy é o vibrador estilo Rabbit. Sua popularidade cresceu lá nos anos 1990, com séries como "Sex and the City" exibindo o aparelho em alguns episódios.

O segredo dele está em unir a potência de um vibrador com a delicadeza pontual das orelhinhas feitas sob medida para acariciar o clitóris. Por isso o Rabbit é capaz de proporcionar prazeres intensos.

Novas versões foram surgindo com o progresso do mercado de bem-estar erótico. Hoje é possível encontrar opções à base de materiais mais macios, funções diferentes e com design mais funcional e dinâmico. A seguir, o Guia de Compras escolheu alguns modelos que prometem, no mínimo, uma experiência interessante.

O coelhinho suga; as orelhinhas estimulam

Tem sete modos de vibração e sete modos de sucção

Carga rápida e material macio

Coelhinho substituído por uma língua vibratória e giratória

Ponta do vibrador também conta com língua - são tantas emoções!

Múltiplas vibrações e combinações

Língua vibratória potente na ponta

10 tipos de modo de vibração, da mais leve a mais intensa

Promete ser silencioso

Três motores para estimular o ponto G e o clitóris ao mesmo tempo

Aplicativo permite personalizar intensidade das vibrações

Conexão com sua playlist favorita no Spotify

10 tipos de frequência

Formato próprio para atingir o ponto G

Leve e fácil de usar

36 modos de vibração

Oito tipos de movimento vaivém

Design divertido e lúdico

