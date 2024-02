Potência, luzes e karaokê: esta caixa de som é a estrela das minhas festas

Adoro festa e um bom karaokê. A JBL PartyBox Encore foi uma aquisição que supriu todas as minhas expectativas para curtir uma boa música com os meus amigos em qualquer lugar.

Além do som incrivelmente alto e de qualidade com até 100 watts de potência, consigo levá-la para qualquer lugar. Isso porque a bateria dura por até 12 horas de reprodução de músicas antes de precisar ser recarregada. Sem contar que a caixa de som tem uma alça no topo, que a torna bastante fácil de transportar.

A caixa de som é animada inclusive na sua aparência. Ela possui várias luzes que se sincronizam com a canção tocada naquele momento, o que cria um clima de festa bastante animada.

Comprei a versão que vem com dois microfones, que assim como a própria JBL PartyBox Encore, também são sem fio, evitando que você ou outra pessoa tropece em algum momento de alegria. O som dos microfones é ajustável à própria caixa.

Pontos positivos

Caixa de som PartyBox Encore, da JBL, tem opção com e sem microfones para karaoké Imagem: Duda Belotto

Som alto: com essa caixa, é possível fazer uma festa e ouvir o som em mais de um cômodo, já que seu som chega a até 100 watts de potência.

Fácil transporte: seja por ser sem fios, seja pela alça na parte de cima, dá para levá-la em qualquer lugar sem grandes riscos.

Várias horas sem recarregar: estando 100% carregada, a JBL PartyBox Encore dura até 12 horas com som sem parar.

À prova de respingos: ela é à prova de respingos de líquidos, como bebidas. Apesar disso, é importante evitar exposição excessiva à água.

Conectividade: é possível conectar a caixa a um celular via Bluetooth. Além disso, ela conta com entradas de cabo auxiliar e USB.

Versatilidade: É possível comprar a JBL PartyBox Encore com dois microfones sem fio. Com eles você poderá cantar no mesmo tom do seu artista preferido e aumentar a diversão da sua festa.

Pontos de atenção

Peso para carregar: embora seja conveniente para transportar devido à alça e ao tamanho, vale ressaltar que ela é meio pesadinha, tem cerca de 6 kg.

Potência maior do que você precisa: o volume máximo é bem alto, então é importante ter cautela para não ultrapassar os limites, especialmente em apartamentos, onde o uso do microfone pode gerar maior entusiasmo.

Para quem é esta caixa de som

A JBL PartyBox Encore se destaca para eventos ao ar livre, encontros familiares e até mesmo para artistas amadores que desejam levar sua música para qualquer lugar.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).