RJ cria nova ferramenta para registrar acidentes de trânsito; veja detalhes

O estado do Rio de Janeiro aproveitou o período de Carnaval para lançar uma nova ferramenta para o cadastro de acidentes de trânsito. A Polícia Militar disponibilizou uma nova versão do eBrat, sistema utilizado para cadastro de acidentes de trânsito sem vítimas, quando há apenas danos e perdas materiais.

Como funciona

A nova ferramenta substituirá o antigo sistema usado pelos policiais militares no atendimento às ocorrências de acidentes de trânsito. Além disso, possui conexões que permitem ao usuário preencher mais rapidamente todas as informações de seu veículo, reduzindo erros de digitação.

Recurso está hospedado no RJ Digital, portal único de serviços digitais do estado, que possui recursos de tecnologia e sistema integrados em uma única plataforma.

Medida pretende reduzir a demora no envio de informações e direcionar todas em um único espaço para agilizar o atendimento.

Nosso objetivo é dar agilidade, celeridade e otimizar o atendimento ao cidadão envolvido em ocorrências de acidente de trânsito que não envolvam vítimas. O novo e-brat, futuramente, estará disponível também pelo aplicativo 190RJ da Polícia Militar coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de PM-RJ

