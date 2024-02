Quanto custa a vacina da dengue na rede particular? Convênio deve cobrir?

A vacina contra a dengue, disponível na rede particular desde março de 2023, oferece uma proteção contra o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Veja abaixo a faixa de valores cobrados.

Preço da vacina da dengue na rede particular

Dose única: entre R$ 390 e R$ 490, variando de acordo com o laboratório, clínica ou farmácia.

Esquema vacinal completo (2 doses): entre R$ 780 e R$ 980.

Podem se vacinar na rede particular pessoas entre quatro e 60 anos. Na rede pública, por enquanto, apenas quem tem de dez a 14 anos e reside em cidades com mais de 100 mil habitantes, com uma alta transmissão da dengue - 521 municípios do país.

Cobertura por planos de saúde

Não há obrigatoriedade de cobertura da vacina da dengue por planos de saúde e convênios. A ANS não inclui a vacina da dengue no rol de procedimentos obrigatórios.

Cada plano de saúde possui regras próprias para avaliar a cobertura da vacina. A recomendação é entrar em contato com a operadora do plano para verificar a cobertura específica.

Caso o beneficiário tenha um plano de saúde com cobertura de serviços adicionais que inclua vacinas, ele deverá verificar junto a sua operadora se há cobertura para imunização da dengue

ANS em nota

Picos de casos da dengue

O Brasil deve superar em fevereiro os registros diários com maior número de casos prováveis de dengue do ano passado com dois meses de antecedência. Infectologistas afirmam que o número de casos até o final de fevereiro será maior do que o pico registrado em abril de 2023.

A média de aumento de casos registrados é de 250% em comparação ao ano passado. "Provavelmente, teremos o ano com o maior número de casos da história do país", afirma Júlio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Faculdade de Medicina de Mato Grosso do Sul.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um pronunciamento no dia 6. Ela afirmou que a vacinação contra a dengue será feita de forma progressiva e que o combate à doença é "total prioridade" do governo.