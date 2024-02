Preço do iPhone 12 baixou e modelo sai por 2.699; veja o que ele tem de bom

Se você está pensando em trocar de celular ou quer presentear uma pessoa querida, saiba que o preço do iPhone 12 caiu.

O Guia de Compras do UOL encontrou nesta quarta-feira (14) a versão vermelha com 64 GB por a partir de 2.699,10 (à vista no Pix ou boleto). Em dezembro, o mesmo modelo foi encontrado por R$ 2.789,10 numa promoção perto do Natal.

O que ele tem?

O iPhone 12 foi lançado em 2020, e ainda é considerado um ótimo celular em termos de processador e câmeras. Neste preço, o custo-benefício se torna interessante.

Ele tem um sistema com três lentes de 12 megapixels: duas na traseira (principal e ultra-angular, que amplia o campo de visão) e outra de selfie.

O processador é A14 Bionic, que foi um marco quando foi lançado.

A tela é de 6,1 polegadas.

Bateria tem 2.815 mAh, o que dura em média um dia completo, já que o processador ajuda a equilibrar seu consumo.

Além da versão de 64 GB, que está em promoção, ele é vendido em outras duas opções com mais espaço: 128 ou 256 GB.

O design de toda a linha 12 foi inspirado no do iPad Pro.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).