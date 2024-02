Otan diz que EUA precisam de aliados após Trump sugerir abandonar países que gastam menos com defesa

BRUXELAS (Reuters) - A Otan disse nesta quarta-feira que a Europa aumentou seus gastos com defesa e que os Estados Unidos precisam de aliados, dias depois que o ex-presidente dos EUA Donald Trump sugeriu que Washington poderia não proteger os países que não gastam o suficiente.

"Espero que 18 aliados gastem 2% de seu PIB em defesa este ano", disse Jens Stoltenberg em uma entrevista coletiva em Bruxelas, acrescentando que os gastos militares gerais foram definidos para outro ano recorde após dois anos de guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O número foi maior do que no ano passado, quando se espera que 11 dos 31 membros da Otan tenham atingido a meta acordada.

Trump chocou os europeus no sábado ao insinuar que incentivaria a Rússia a "fazer o que bem entendesse" com os aliados da Otan que não gastam o suficiente.

Ao responder às perguntas dos jornalistas relacionadas à controvérsia sobre os comentários de Trump antes de uma reunião dos ministros da Otan, Stoltenberg disse que os Estados Unidos sabem da importância da aliança de defesa para sua própria segurança.

"Os Estados Unidos nunca lutaram uma guerra sozinhos", afirmou ele.

"A crítica que ouvimos não é sobre a Otan, é sobre os aliados da Otan que não gastam o suficiente com a Otan", acrescentou, dizendo que o novo aumento nos gastos militares dos aliados europeus era a prova de que essa mensagem havia sido ouvida.

Os países europeus da Otan investirão um total combinado de 380 bilhões de dólares em defesa este ano, acrescentou Stoltenberg.

Em um fato histórico desde o fim da Guerra Fria, Berlim atingirá a meta de 2% este ano pela primeira vez.

O governo alemão está alocando o equivalente a 71,8 bilhões de euros (76,8 bilhões de dólares) para gastos com defesa no ano corrente por meio de despesas orçamentárias regulares e especiais. No entanto, a soma de seus gastos totais com defesa é confidencial.

Em 2023, 11 aliados devem ter atingido a meta de 2%, de acordo com estimativas anteriores da Otan: Polônia, Estados Unidos, Grécia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Romênia, Hungria, Letônia, Reino Unido e Eslováquia.

(Reportagem de John Irish e Sabine Siebold)