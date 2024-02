Valentine's Day: vietnamitas rezam a Buda para encontrar um parceiro

Homens e mulheres jovens se reuniram em um "pagode" no centro de Hanói nesta quarta-feira (14), Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim, para pedir a Buda que os ajude a encontrar um parceiro, uma prioridade para muitos vietnamitas.

Nguyen Thi Ly colocou respeitosamente uma bandeja com doces, água, rosas e dinheiro - notas falsas de dong, a moeda local, e de dólar americano - no altar da Pagoda Ha.

"Buda, por favor me ajude. Quero ter uma namorada este ano para deixar de ser solteiro", murmurou ele no altar, já lotado de dezenas de outras bandejas semelhantes.

O Vietnã é um Estado comunista, mas as tradições budistas e confucionistas permanecem fortes.

Muitas pessoas vão orar no primeiro, na metade e no último dia do mês lunar por paz, sorte e prosperidade.

Embora o Dia de São Valentim venha do cristianismo, os vietnamitas têm marcado cada vez mais a ocasião nos últimos anos, na busca pela intervenção divina em suas vidas amorosas.

"É um procedimento espiritual, mas mostra que os jovens estão inseguros sobre como encontrar a sua metade da laranja", diz o especialista em psicologia educacional Tran Thanh Nam.

- Pressão social e familiar -

Muito focado no trabalho como médico, Nguyen Van Duong está solteiro aos 30 anos. Seu estado civil preocupa tanto a ele quanto a seus pais.

"Meus pais estão envelhecendo a cada dia. Eles só querem que eu me case e tenha filhos", explica Duong.

O casamento e a família são tradicionalmente importantes na sociedade vietnamita, o que aumenta a pressão sobre os jovens para que se casem e tenham filhos.

A idade legal para o casamento é de 18 anos para as mulheres e 20 para os homens, mas, assim como acontece em muitas sociedades cada vez mais urbanas e instruídas, poucos vietnamitas estabelecem relações tão cedo.

Em 2022, a idade média para casar era pouco menos de 30 anos, de acordo com dados oficiais divulgados pela mídia estatal.

O trabalho e as distrações habituais do século XXI - smartphones, internet e redes sociais - corroeram as habilidades sociais dos jovens, segundo o especialista em psicologia Nam.

"Eles se tornaram robôs", disse ele à AFP.

Isso pode explicar parcialmente o apelo da ajuda sobrenatural.

"Rezei cinco vezes neste pagode pedindo um parceiro", detalha Nguyen Thi Trinh, de 26 anos.

"Acho que serei abençoado com uma namorada este ano. Então minha família vai parar de perguntar 'Quando você vai se casar?'", resume.

