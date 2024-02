'Não fechem o coração aos mais necessitados', pede Papa

CIDADE DO VATICANO, 14 FEV (ANSA) - Em mais um apelo contra as guerras espalhadas pelo mundo, o papa Francisco pediu nesta quarta-feira (14) para que as pessoas "não fechem o coração aos mais necessitados".

O líder da Igreja Católica fez esse novo pedido durante a audiência geral no Vaticano.

"Diante de tantas guerras, não fechemos o coração aos necessitados. Que a oração, o jejum e a esmola sejam o caminho para construir a paz", disse o religioso durante em encontro com peregrinos poloneses.

O Pontífice ainda mencionou que as igrejas estão realizando uma arrecadação de fundos para auxiliar a população da Ucrânia, que vem sofrendo com os ataques russos.

O Papa também declarou que a Quaresma, que começa hoje (14), é uma oportunidade de "conversão" e "renovação", bem como no "cuidado" de pessoas que passam por necessidades.

"Não esqueçamos nunca a atormentada Ucrânia, além da Palestina e de Israel, que tanto sofrem. Rezemos por estes irmãos e irmãs que sofrem com a guerra e vamos continuar intensificando a oração, especialmente pela paz no mundo", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.