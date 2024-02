Lula chega ao Egito para discutir sobre guerra em Gaza

(ANSA) - BRASILIA, 14 FEB - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarcou nesta quarta-feira (14) em Cairo, no Egito, onde discutirá sobre a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

O petista terá uma agenda particular ao longo do dia, que inclui uma visita às pirâmides.

"Embarco para o Egito nesta terça-feira de Carnaval. Na sequência visito Etiópia para participar de uma reunião da União Africana. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar essa parceria", escreveu Lula em suas redes sociais.

O mandatário escolheu o Egito como destino de sua primeira viagem internacional de 2024, em um ano que não deverá ter muitos compromissos no exterior.

"Um dos países mais influentes do continente africano, é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira", disse uma nota do Palácio do Planalto.

O comunicado continuo dizendo que Brasil e Egito "estreitaram" seu diálogo em 2023 com "as negociações para a saída de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza".

Lula ainda deverá se reunir com autoridades da Liga Árabe na capital egípcia, onde poderá ter um encontro com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

A agenda do petista também inclui uma visita a Etiópia, onde participará da 37ª cúpula de chefes de Estado e Governo da União Africana de Nações . (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.