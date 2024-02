Kremlin nega reportagem da Reuters de que Putin ofereceu cessar-fogo na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin negou nesta quarta-feira uma reportagem da Reuters que afirmava que o presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia aos Estados Unidos por meio de intermediários.

Perguntado se a reportagem da Reuters de que a Rússia havia feito propostas de paz era verdadeira, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse: "Não. Não é verdade".

Putin enviou sinais a Washington em 2023 em público e em particular via intermediários, incluindo por meio dos parceiros árabes de Moscou no Oriente Médio, de que estava pronto para considerar um cessar-fogo na Ucrânia, disseram fontes russas à Reuters.

Os intermediários se reuniram na Turquia no final de 2023, de acordo com três fontes russas, e o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, telefonou para o assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, em janeiro.

(Por Felix Light)