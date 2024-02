Kraft Heinz projeta crescimento anual de vendas mais lento  

(Reuters) - A KraftHeinz estimou um crescimento anual mais lento das vendas nesta quarta-feira, após reportar vendas trimestrais abaixo das expectativas de analistas, em um sinal de que a demanda por seus produtos provavelmente permanecerá moderada conforme os clientes ainda se ajustam a aumentos de preços anteriores.

A empresa sofreu com o enfraquecimento das vendas orgânicas ao longo do ano passado, atingida por um declínio de volume no seu negócio de carne na América do Norte, bem como por uma mudança na preferência por marcas próprias mais baratas por parte de clientes diante da inflação persistente.

Pares como Mondelez, McCormick, Hershey e PepsiCo também sinalizaram um crescimento de volume mais suave em seus últimos resultados trimestrais.

Os volumes trimestrais da fabricante de molhos Heinz caíram 4,4 pontos percentuais no quarto trimestre, afetados pela demanda mais fraca na América do Norte, enquanto os preços subiram 3,7 pontos em todo o portfólio da Kraft Heinz.

Nos três meses encerrados em 30 de dezembro, a companhia registrou vendas líquidas de 6,86 bilhões de dólares, em comparação com a estimativa média dos analistas de 6,99 bilhões de dólares, segundo dados do LSEG.

A companhia afirmou que espera que o desempenho das vendas líquidas orgânicas anuais fique entre estável e crescimento de 2%. Em 2023, apurou acréscimo orgânico de vendas líquidas de 3,4%.

A Kraft Heinz calcula que a sua margem de lucro bruto ajustada se expandirá na faixa de 0,25 a 0,75 ponto percentual no ano fiscal de 2024, desacelerando em relação ao aumento de 2,40 pontos relatado em 2023.

Promoções mais elevadas para atrair clientes e esforços para limitar os preços, numa tentativa de permanecer competitivo, poderão afetar as suas margens.

