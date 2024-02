Japão adverte contra quedas rápidas e especulativas do iene

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - As principais autoridades monetárias do Japão alertaram nesta quarta-feira contra o que descreveram como movimentos rápidos e especulativos do iene, depois que a moeda japonesa ultrapassou 150 por dólar, prejudicando a economia dependente do comércio.

O dólar subiu para um pico em três meses na terça-feira, depois que dados mostraram que a inflação dos EUA subiu mais do que o esperado em janeiro, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros estáveis em março.

"Estamos observando o mercado ainda mais de perto", disse o Ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, aos repórteres. "Movimentos rápidos são indesejáveis para a economia"

Perguntado se as autoridades poderiam intervir no mercado de câmbio, Suzuki deixou seu escritório no Ministério das Finanças sem dizer uma palavra.

Mais cedo, o principal diplomata monetário do Japão, Masato Kanda, disse que o país tomaria as medidas apropriadas em relação ao câmbio, se necessário.

"Os movimentos recentes da moeda são rápidos. O iene se enfraqueceu em quase 10 ienes no período de cerca de um mês, um movimento tão rápido não é bom para a economia", disse Kanda, vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais, a repórteres em seu escritório.

Quando perguntado se as medidas adequadas poderiam incluir a intervenção no mercado para conter a fraqueza do iene, Kanda disse que as autoridades tomariam a medida mais adequada.

"Estamos sempre observando o mercado 24 horas por dia, 365 dias por ano, para nos prepararmos para qualquer coisa que possa acontecer, assim como desastres naturais."

Os participantes do mercado têm ponderado sobre o ritmo futuro dos cortes nas taxas do Fed, enquanto especulam sobre o momento em que o Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) sairá da política de taxas de juros negativas.

O Japão interveio no mercado de câmbio três vezes em 2022, quando o iene despencou para mínimas em 32 anos, perto de 152 ienes por dólar, realizando uma rara intervenção de venda de dólares e compra de ienes.

Desde então, as autoridades não intervieram no mercado. Kanda minimizou as especulações de que o Japão tenha estabelecido um limite em torno de 150 ienes.

"Não estamos visando níveis específicos de moeda, mas estamos levando em conta vários fatores de forma abrangente, como a rapidez dos movimentos e a distância em que eles se desviam dos fundamentos."