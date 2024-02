Haiti registra mês mais violento e desafio nas ações humanitárias

Janeiro foi marcado por uma escalada de violência, resultando em mais de 800 vítimas não ligadas a conflitos entre gangues, segundo dados do Escritório de Direitos Humanos da ONU; mais de 300 membros de gangues foram mortos ou feridos; ONU busca US$ 674 milhões para auxiliar 3,6 milhões de haitianos nos próximos 12 meses; estatísticas mostram aumento no deslocamento interno, com mais de 313 mil pessoas deslocadas, incluindo 170 mil crianças.