Estado de São Paulo e Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada dos Emirados colaboram para acelerar a adoção do 'Falcon IA'

DUBAI, 14 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos, encarregado de moldar um ecossistema avançado de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Abu Dhabi e apoiar as prioridades estratégicas do país nesse campo, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do Estado de São Paulo, no Brasil, à margem da Cúpula Mundial de Governos (WGS) 2024. Essa sinergia tem como objetivo alavancar a experiência técnica do Conselho e de suas subsidiárias para a integração perfeita da Inteligência Artificial (IA) na infraestrutura tecnológica e nos serviços governamentais de São Paulo.

De acordo com os termos do contrato, São Paulo irá explorar e impulsionar a adoção de modelos de linguagem ampla (LLMs) e soluções baseadas no Falcon, além de apoiar o seu uso no ecossistema digital em diversos casos. Além disso, São Paulo incentivará organizações e entidades a participarem da Fundação Falcon e contribuírem para o avanço dos modelos Falcon de código aberto. A parceria marca um passo significativo na exportação da capacidade do Falcon em nível estadual para além do Oriente Médio, estabelecendo as bases para iniciativas globais de colaboração que definirão o futuro da inovação tecnológica.

Expressando otimismo sobre a aliança, Faisal Al Bannai, secretário-geral do ATRC, disse que a assinatura deste acordo ressalta a dedicação do ATRC às parcerias globais no campo da IA para maximizar seus benefícios. "Trabalhando lado a lado com o Governo de São Paulo, esperamos apoiar a adoção das soluções inovadoras do Falcon em várias organizações no país e estabelecer um modelo pioneiro de cooperação internacional para moldar o futuro da IA", destacou.

Da mesma forma, o secretário do Estado de São Paulo, Caio Mário Paes de Andrade, afirmou estar entusiasmado em iniciar essa parceria inovadora com o ATRC e unir forças para integrar os modelos de IA de última geração do Falcon à infraestrutura tecnológica e aos serviços governamentais de São Paulo. "Nossos esforços conjuntos estão prontos para impulsionar a inovação global e liderar o caminho para avanços transformadores no campo", declarou.

O Falcon LLM, um modelo de IA de código aberto líder mundial, faz parte da série Falcon de poderosos modelos de linguagem de grande porte desenvolvidos pelo Instituto de Inovação Tecnológica (TII), o braço de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada dos Emirados. O Conselho e seu braço de comercialização VentureOne lançaram uma empresa pioneira de inteligência artifical, a AI71, em novembro de 2023, para fornecer modelos especializados de IA para clientes - tanto empresas quanto países - e, ao mesmo tempo, dar a eles a opção de propriedade descentralizada de dados. Tanto o TII quanto a AI71 oferecem canais vitais para a implantação da série Falcon de LLMs.

