Especialistas advertem que não se deve dar tanta importância a falhas verbais de Biden e Trump

Por Alexandra Ulmer e Tim Reid

(Reuters) - Especialistas em envelhecimento advertem contra a conclusão de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu rival republicano Donald Trump estão sofrendo de declínio cognitivo com base em suas falhas verbais, dizendo que confundir nomes ou datas não significa necessariamente uma deterioração da acuidade mental.

Biden, de 81 anos, democrata que concorre à reeleição em novembro, e o ex-presidente Trump, de 77 anos, seu provável adversário, têm acusado um ao outro de declínio mental. A rival remanescente de Trump nas primárias republicanas, Nikki Haley, de 52 anos, disse que os dois homens são velhos demais para ocupar a Casa Branca e deveriam ser submetidos a testes cognitivos.

Cinco especialistas em envelhecimento entrevistados pela Reuters enfatizaram que as avaliações cognitivas só podem ser feitas por médicos por meio de exames e testes presenciais especiais e alertaram que julgar a acuidade mental dos candidatos a partir de reportagens e entrevistas pode ser perigosamente impreciso e enganoso.

Eles disseram que o público e a imprensa correm o risco de se tornar um país de "gerontólogos de poltrona".

"Nós cometemos erros. A probabilidade de erros aumenta à medida que envelhecemos. Isso não tem nada a ver com capacidade de julgamento", disse S. Jay Olshansky, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Illinois em Chicago.

"Alguém comentando sobre o fato de Trump ter virado à direita quando deveria ter virado à esquerda? Grande coisa. Tropeçou? Entre para o clube. Uma palavra mal pronunciada? Isso acontece com todos nós. Nenhum de nós sobreviveria a uma câmera 24 horas por dia, 7 dias por semana."

No entanto, a idade se tornou uma questão importante nesta eleição, especialmente para Biden, a pessoa mais velha a ocupar o Salão Oval. Cerca de 78% dos entrevistados em uma nova pesquisa Reuters/Ipsos publicada na terça-feira -- incluindo 71% dos que se diziam democratas -- acham que Biden é velho demais para trabalhar no governo.

Trump sofre menos com o ceticismo dos eleitores em relação à sua idade; 53% dos entrevistados o consideram velho demais para trabalhar no governo.

A questão da idade foi novamente colocada no centro do debate público depois que o conselheiro especial Robert Hur, um ex-procurador dos EUA durante o governo Trump, disse em seu relatório sobre o manuseio de documentos confidenciais por Biden na semana passada que o presidente é um "homem idoso e bem-intencionado com memória fraca" que não foi capaz de lembrar aos investigadores quando seu filho, Beau Biden, morreu.

Biden negou com raiva as alegações de Hur sobre sua memória, dizendo em um discurso na Casa Branca que "minha memória está boa". No entanto, no mesmo discurso, ele confundiu o presidente do México com o do Egito.

Autoridades do governo, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, e o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, dizem que Biden parece perspicaz e atento a tudo em ligações e reuniões.

Recentemente, Trump também cometeu alguns deslizes verbais. Durante um discurso em 19 de janeiro, ele confundiu Haley com a ex-presidente democrata da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi. Ele também sugeriu que o ex-presidente democrata Barack Obama ainda estava no cargo.

Elliott M. Stein, psiquiatra geriátrico da Califórnia, disse que as declarações errôneas podem ser causadas por vários fatores, inclusive uma noite mal dormida ou distração.

"Isso é especialmente verdadeiro para alguém que está sob pressão de tempo ou de situação, ou que está sendo entrevistado ou está sob os olhos do público", disse Stein.