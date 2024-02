Espanha e Irlanda pedem à UE que investigue se Israel respeita DH em Gaza

Espanha e Irlanda solicitaram à Comissão Europeia que investigue de forma "urgente" se Israel está respeitando os Direitos Humanos em Gaza, anunciou nesta quarta-feira (14) o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Os dois países apresentaram o pedido "diante da situação insustentável em Gaza e com o risco de uma catástrofe humanitária ainda maior pela ampliação da operação militar israelense em Rafah", no sul da Faixa, onde centenas de milhares de moradores de Gaza estão refugiados, afirma um comunicado do governo espanhol.

Especificamente, Espanha e Irlanda solicitaram por carta à Comissão "uma avaliação urgente do Acordo de Associação UE/Israel para investigar se os pontos essenciais da relação em termos de direitos humanos e princípios democráticos estão sendo cumpridos".

A porta-voz da Comissão, Arianna Podesta, confirmou em coletiva de imprensa que recebeu a carta e garantiu que "será analisada".

"Pedimos a todas as partes, quando se trata desta questão de Israel, que respeitem o direito internacional e enfatizamos que deve haver respeito, deve haver responsabilidades se o direito internacional for violado", disse a porta-voz das Relações Exteriores da UE, Nabila Massrali, na coletiva de imprensa.

Assim como a Irlanda, a Espanha tem sido uma das vozes europeias mais críticas ao governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde o início do conflito.

Esta posição levou a uma disputa diplomática com Israel, que convocou a sua embaixadora em Madri para consultas em novembro.

