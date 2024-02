BYD planeja fábrica de veículos elétricos no México, diz Nikkei

(Reuters) - A BYD vai erguer uma fábrica de veículos elétricos no México, publicou o Nikkei nesta quarta-feira. A companhia pretende criar no país um centro de exportação para os Estados Unidos, disse um diretor da empresa no México ao jornal japonês.

A BYD recentemente ultrapassou sua maior rival, a norte-americana Tesla, na liderança do ranking de maiores fabricantes de carros elétricos do mundo em vendas.

A montadora chinesa lançou um estudo de viabilidade para a fábrica mexicana e está atualmente negociando com as autoridades sobre os termos, incluindo a localização da instalação, segundo o Nikkei.

Embora as vendas da BYD estejam concentradas na China, a montadora tem se expandido ao exterior e já está construindo uma fábrica de carros no Brasil.

"A produção no exterior é indispensável para uma marca internacional", disse o gerente nacional da BYD México, Zhou Zou, ao Nikkei.

No mês passado, o presidente-executivo da Tesla previu que as montadoras chinesas "demolirão" as rivais globais sem a imposição de barreiras comerciais.

(Por Sameer Manekar)