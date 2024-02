Ativistas do clima ficam nus em protesto na Itália

BOLONHA, 14 FEV (ANSA) - Em um protesto em Bolonha, na Itália, as ativistas do grupo Extinction Rebellion se despiram em frente à fonte de Netuno, localizada nas proximidades da Piazza Maggiore, um dos principais pontos da cidade emiliana.

Organizado por ocasião do Dia dos Namorados, o protesto teve como objetivo "denunciar o 'amor tóxico' do governo pela terra e pelos corpos", ou seja, uma manifestação contra as políticas climáticas do país.

Uma participante do ato vestida de cupido chegou a atirar simbolicamente flechas em seus corpos.

"Dia após dia, assistimos a declarações e políticas climáticas em aberto contraste com os alertas emitidos pela comunidade científica, apesar de os efeitos desta crise estarem agora diante dos nossos olhos", disseram as ativistas.

"Passou quase um ano desde as inundações que atingiram a Emilia-Romagna, que causaram mortes e a deslocação de milhares de pessoas, com danos estimados em cerca de nove bilhões de euros. Entretanto, o consumo de terra continua a crescer inabalavelmente e o governo italiano anunciou que quer transformar a Itália num centro de gás, um combustível fóssil que contribui significativamente para o aquecimento global", acrescentaram. (ANSA).

