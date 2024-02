Aeroporto de Fiumicino introduz medidas contra dengue

ROMA, 14 FEV (ANSA) - O aeroporto de Fiumicino, na Itália, introduziu nesta quarta-feira (14) diversas medidas para se proteger da dengue, como a desinfecção de aviões que chegarem ao país.

As autoridades de saúde italianas já haviam confirmado que elevariam o nível de alerta em virtude do aumento global de casos da doença, principalmente no Brasil e na Argentina.

As aeronaves e mercadorias que chegarem na Itália a partir de nações que possuem muitos casos de dengue, por exemplo, passarão por um cuidados controle de "desinfecção do ar".

O mosquito que transmite a dengue não está presente na Itália e o objetivo das autoridades é impedir sua chegada ao país europeu.

O Brasil é uma das nações que estão na mira de Roma, pois já registrou mais de 500 mil casos de dengue em 2024. Além disso, mais de 75 pessoas já faleceram em função da doença. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.