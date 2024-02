Ações de Hong Kong fecham em alta no retorno do feriado do Ano Novo Lunar

(Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira, após o feriado do Ano Novo Lunar, com os investidores aguardando medidas das autoridades chinesas para ajudar a sustentar o mercado acionário do país.

Os mercados financeiros da China continental ficarão fechados durante a semana devido ao Ano Novo Lunar.

O Índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,84% nesta quarta-feira, a 15.879,38 pontos, depois de chegar a cair 1,8% no início das negociações.

O índice avançou 1,4% na semana passada, mas acumula queda de 7% até agora em 2024, depois de cair quase 14% no ano passado.

O Hang Seng China Enterprises Index subiu 1,6%, enquanto as empresas chinesas de tecnologia listadas em Hong Kong tiveram alta de 2,5%.

Pouco antes do feriado, a China substituiu o chefe de seu órgão regulador do mercado por um veterano que já dirigiu a Bolsa de Valores de Xangai e é conhecido por sua linha dura em relação às más práticas do mercado.

As autoridades chinesas anunciaram uma série de medidas para ajudar o mercado acionário, depois que as ações domésticas caíram para as mínimas de cinco anos neste mês.

Até o momento, as medidas - que incluem restrições às vendas a descoberto e a expansão da compra de ações pelo fundo estatal Central Huijin Investment - não conseguiram mudar o sentimento dos investidores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,69%, a 37.703 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,84%, a 15.879 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,10%, a 2.620 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não abriu.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,09%, a 3.139 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,74%, a 7.547 pontos.

(Reportagem de Ankur Banerjee em Cingapura)