"Troika das Presidências da COP" é lançada em parceria dos EAU com Azerbaijão e Brasil, sedes da COP29 e COP30

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A COP28 lançou na terça uma parceria com o Azerbaijão e o Brasil, que sediarão a COP29 e a COP30, respectivamente, para melhorar a cooperação e a continuidade entre as Presidências atuais e futuras da COP, levando a uma maior ação climática em apoio à "Missão 1,5°C".

A parceria, conhecida como Troika das Presidências das COPs, marca a primeira vez que uma Presidência atual da COP foi formalmente incumbida de se unir a duas Presidências futuras para promover a cooperação internacional e estimular a ambição.

O Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da COP28, enfatizou a importância dessa parceria, declarando que a Troika representa uma colaboração crítica e sem precedentes para manter o ímpeto, garantir a continuidade e ancorar a implementação.

A Troika, que significa grupo de três, ajudará a garantir o cumprimento das responsabilidades coletivas das Presidências e o apoio às prioridades globais, o que, por sua vez, transformará o acordo em ação das partes interessadas governamentais e não governamentais.

Ao discursar no lançamento da Troika, realizado na Expo City Dubai, o presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, declarou que a COP28 foi uma COP diferente e inovadora que culminou no Consenso dos EAU. "Na COP28, as Partes se mobilizaram em prol de uma ação climática histórica por meio das negociações e de seus compromissos com a Agenda de Ação Presidencial. A Troika ajuda a garantir a colaboração e a continuidade necessárias para manter o objetivo de 1,5°C em vista - de Baku a Belém e além", disse.

E acrescentou que "os avanços que todos nós alcançamos na COP28 devem ser levados adiante na COP29 e na 30 - em contribuições ambiciosas determinadas nacionalmente, acompanhamento do financiamento climático e implementação acelerada."

Um acordo para que as três Presidências trabalhem juntas em um "Roteiro para a Missão 1,5°C" foi determinado pelo Consenso dos Emirados Árabes Unidos. Apoiado por todas as 198 Partes, esse acordo deve agora ser colocado em prática pela Troika das Presidências da COP.

O acordo afirma que a parceria "aumentará significativamente a cooperação internacional e o ambiente internacional propício para estimular a ambição na próxima rodada de contribuições determinadas nacionalmente, com o objetivo de aprimorar a ação e a implementação ao longo desta década crítica e manter o 1,5°C ao alcance".

O Dr. Al Jaber destacou que o Consenso dos Emirados incluiu um mandato claro para as três Presidências - Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil - cooperarem no 'Roteiro para a Missão 1,5°C'. "Trabalharemos juntos por meio da Troika das Presidências da COP, com nossos amigos em Baku e no Brasil, para garantir que as promessas feitas em Dubai sejam cumpridas por meio de parcerias mais estreitas e focadas e de apoio confiável para possibilitar a entrega. Juntos, garantiremos que os novos acordos firmados na próxima COP nos coloquem no caminho necessário para cumprirmos nossa missão", garantiu.

Espera-se que a COP29, em Baku, Azerbaijão, chegue a um acordo sobre uma Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG, na sigla em inglês) sobre financiamento climático para atender às necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento. A adoção da NCQG constituirá o marco mais significativo do financiamento climático desde o compromisso assumido em 2009 pelos países desenvolvidos com a meta de mobilizar conjuntamente USD 100 bilhões por ano até 2020 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento.

Com base no Consenso dos Emirados Árabes Unidos e nos resultados de Baku, na COP30 no Brasil o foco da Troika na rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) de 2025 garantirá que os compromissos individuais dos países resultem em ações climáticas ambiciosas. Isso vai acelerar a capacidade coletiva global de cumprir as metas de Paris no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza.

O presidente designado da COP29, Mukhtar Babayev, ministro de Ecologia e Recursos Naturais do Azerbaijão, se juntou ao Dr. Al Jaber e destacou: "Temos o compromisso de alavancar nossa força como construtor de pontes entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento como anfitrião da COP29 para acelerar os esforços para manter o 1,5 ao alcance. A chave para isso será o estabelecimento de uma nova meta de financiamento climático que reflita a escala e a urgência do desafio climático. E, igualmente importante, liberar esses fundos e levá-los às nações que mais precisam deles", lembrou.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, enfatizou: "Como eu disse em Dubai, precisamos aproveitar ao máximo a oportunidade que esta Troika de Presidências da COP apresenta - garantir que nos próximos dois anos possamos fazer o que a ciência nos diz que devemos fazer, na última janela de oportunidade para alcançar a ambição de 1,5°C", declarou a ministra.

Após o lançamento da Troika, Simon Stiell, secretário-executivo de Mudanças Climáticas da ONU, disse que a unidade desta Troika ajudará a concretizar a ambição necessária para enfrentar as mudanças climáticas por meio de colaboração, cooperação e coordenação. "Esta é uma oportunidade para consolidar o que foi acordado na COP28, garantir que isso seja viabilizado pela COP29 e pelas ações subsequentes tomadas na COP30 com novas Contribuições Nacionalmente Determinadas ambiciosas - mudando o financiamento de gotas para torrentes e entregando NDCs alinhadas a 1,5°C", concluiu.

