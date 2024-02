Chuvas em SP: Cidade entra em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê, entrou em estado de atenção para alagamentos às 21h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (13), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

CGE cita potencial para fortes rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. As áreas de instabilidades, formadas pelo calor e aproximação de uma frente fria, estão provocando chuva generalizada.

Chuva de moderada a forte é registrada na zona sul. Os bairros do Jardim Ângela, Guarapiranga, Capela do Socorro e Grajaú são alguns dos atingidos, segundo imagens do radar meteorológico do CGE. Essas intensidades de chuvas também são registradas nos municípios do Grande ABC, Cajamar, Santana de Parnaíba, Cotia, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Por volta das 23h, a cidade tinha um ponto de alagamento intransitável. A situação foi registrada na rua Caminho do Engenho, no bairro do Butantã, na zona oeste.

Foram observadas fortes rajadas de vento nas zonas lestes, norte, sul e na região central. A condição foi registrada nas estações meteorológicas da Penha, Vila Prudente, São Mateus, Itaim Paulista, Santana/Tucuruvi, Vila Mariana, e Sé; além dos aeroportos Campo de Marte, na zona norte da capital, e de Guarulhos, na região metropolitana.

Houve transbordamento no Córrego Mooca, na Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo com a Avenida Salim Farah Maluf. Já os córregos com iminência de transbordamento são o Paciência (Avenida Sanatório x Avenida Edu Chaves, na zona norte); Morro do S (Avenida Carlos Caldeira Filho x Rua Túlio Mugnaini, na zona sul) e Água Espraiada (Rua Jorge Duprat Figueiredo, no Jabaquara), informou a Defesa Civil.

Madrugada deve ter tempo instável e chance de chuvas de até forte intensidade. O deslocamento dessas instabilidades ocorre de sudoeste para nordeste, o que contribuirá para a ocorrência de chuvas fortes em outras áreas da capital paulista nas próximas horas.

Nas redes sociais, clientes reclamam da falta de energia em diferentes pontos da cidade. As regiões oeste e sul foram as mais afetadas.

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia, afirmou ao UOL que acionou um plano de operação para contingência preventiva e que trabalha para restabelecer a energia dos clientes afetados.

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (14) de Cinzas terá o tempo instável na capital paulista. A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista provocará chuva e queda na temperatura. Nesta quarta, as chuvas com maiores impactos ocorrem a partir das 12h, com potencial para alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. O solo poderá ficar encharcado, provocando também o risco de deslizamento de terra. A mínima será de 20ºC e a máxima de 26ºC.

Quinta-feira (15) terá céu encoberto, com chuva leve e garoa. A chuva de baixa intensidade deverá ocorrer entre a madrugada e o início da manhã, já que os ventos que sobram do mar ajudarão na entrada da umidade. Os termômetros oscilarão entre 18°C e 22°C.