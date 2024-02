Sakamoto: Atacar a Vai-Vai é covardia; quem demoniza a polícia é ela mesma

O pedido de punição para a escola de samba Vai-Vai, que tratou da repressão policial em seu desfile no último sábado (9), é uma covardia, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News nesta terça (13). Em uma das alas, pessoas estavam fantasiadas de policiais do batalhão de choque e usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas, fazendo alusão a demônios.

"Quem demoniza a polícia é a própria polícia. É uma bobagem vinda de bolsonaristas parlamentares pedindo o bloqueio de recursos, o que é ilegal. Se estão insatisfeitos com algo, vão à Justiça. É uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e a liberdade de crítica." Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O desfile faz alusão à violência policial em comunidades pobres e no universo musical do hip hop e do rap. O colunista lembrou das dezenas de mortes na Baixada Santista, neste ano e no ano passado, em resposta à morte de policiais. Sakamoto chamou essas Operações Escudo de vinganças.

"O hip hop, o rap, o pessoal que foi retratado pela Vai-Vai, contam histórias de violência sofridas pela polícia. A força deles nos Estados Unidos e no Brasil é exatamente por conta das sacanagens de policiais realizadas contra a comunidade pobre e negra, aqui e lá." Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

"O hip hop e o o rap vêm como uma desabafo, uma denúncia, uma crítica social da violência, inclusiva da polícia. Quem reclama da Vai-Vai está precisando ler e estudar um pouco mais. E esses movimentos estão mais atuais que nunca por conta da violência desmesurada das polícias militares. Não só de São Paulo e do Rio, dois estados governados por autoridades ligadas ao bolsonarismo, mas também da Bahia, governada pelo PT. Há uma ação policial que se pauta não pela coordenação de inteligências e instituições, mas pela porrada. Eu acho até que Vai-Vai pegou leve." Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista ressalta, contudo, que muitos policiais também vivem uma difícil situação.

"Ninguém está dizendo aqui que policiais são ruins. Boa parte deles, inclusive, vive nas mesmas comunidades pobres. Ganham mal, são mal treinados, muitas vezes vítimas de colegas milicianos ou corruptos e chefes incompetentes ou corruptos. Boa parte dos policiais é tão fodida quanto às comunidades que sofrem em suas mãos. O Estado, os seus chefes, os partidos políticos, inclusive os de direita, não estão nem aí pra eles. Essas pessoas são empurradas a defender o patrimônio dos ricos e a conter os pobres." Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

