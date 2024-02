Receitas da Coca-Cola superam expectativas com demanda e preços mais altos

Por Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - A Coca-Cola superou as expectativas de Wall Street para suas receitas do quarto trimestre em resultados divulgados nesta terça-feira, ao se beneficiar dos preços mais altos dos produtos e da demanda crescente por seus sucos, bebidas energéticas e refrigerantes.

Apesar de a empresa ter aumentado os preços nos últimos trimestres, os consumidores que jantam fora e desfrutam de experiências como filmes e esportes têm estado dispostos a desembolsar mais dinheiro por suas bebidas e snacks favoritos.

O resultado reportado contrasta com o da rival PepsiCo, que na semana passada registrou um declínio nas vendas pela primeira vez em 14 trimestres, com os aumentos nos preços ocasionando uma queda de 4% nos volumes.

Mas para a Coca-Cola os volumes unitários aumentaram 2% e os preços médios de venda aumentaram 9% no quarto trimestre. Ainda assim, a fabricante da Sprite prevê um crescimento fraco nas receitas orgânicas devido às preocupações de que os benefícios dos aumentos nos preços começarão em breve a cair.

A empresa espera que a receita orgânica no ano fiscal de 2024 cresça entre 6% e 7%, em comparação com o aumento de 12% observado em 2023.

"Na América do Norte e na Europa, embora a inflação esteja moderada, o impacto cumulativo da inflação está pressionando certos segmentos de consumidores que procuram valor", disse o CEO James Quincey em teleconferência pós-resultados.

Ainda assim, o analista da Wedbush, Gerald Pascarelli, disse que a previsão de receita orgânica é melhor do que a esperada pelo mercado e "muito forte" em comparação com a PepsiCo, que previu um aumento de 4% na receita orgânica.

A Coca-Cola vê um crescimento do lucro anual ajustado entre 4% e 5%, em comparação com a estimativa da LSEG, que é de alta de 4,5%.

A receita líquida da empresa aumentou 7,4%, chegando a 10,95 bilhões de dólares, superando as expectativas de 10,68 bilhões de dólares, enquanto o lucro ajustado de 49 centavos ficou em linha com as estimativas.