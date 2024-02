Privatização de ativos importantes ajuda a aumentar sua produtividade e eficiência, avalia diretor-geral da Corporação Financeira Internacional

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Makhtar Diop, diretor-administrativo da Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), classificou a DP World como um modelo globalmente bem-sucedido de logística e cadeias de suprimentos inteligentes.

Diop discursou em uma sessão intitulada "Mobilizando o financiamento do setor privado para o desenvolvimento" no segundo dia da Cúpula Mundial de Governos 2024, em 14 de fevereiro, sob o tema "Moldando os Governos do Futuro". E observou que a privatização de ativos importantes na África e em outras regiões do mundo ajuda a aumentar sua produtividade e eficiência, o que leva a um aumento na receita do Governo.

"Apesar dos grandes investimentos nas startups da África, há muito pouco fluxo de capital doméstico. A maioria desses investimentos acaba indo para os países ricos", disse.

Ao abordar os desafios na agricultura, Diop enfatizou a importância de se voltar para pequenos produtos agrícolas, como grãos locais, em vez de depender de importações. Essa medida contribuiria para aumentar a segurança alimentar nos países em desenvolvimento e melhorar sua resposta aos desafios atuais e futuros.

Diop garante existirem alternativas aos grãos importados, algumas capazes de resistir às mudanças climáticas. "O que precisamos é de um setor privado robusto que ajude a aumentar o papel da tecnologia moderna na agricultura. Mas isso precisa ser alcançado paralelamente a processos governamentais ágeis que aumentem ainda mais a colaboração entre os setores público e privado", argumentou.

A sessão discutiu como o financiamento emergencial evoluiu para uma prática abrangente que preserva a qualidade de vida nos países mais vulneráveis que enfrentam ameaças sem precedentes.

