Presidentes dos EAU e da Turquia discutem o aprimoramento das relações bilaterais à margem da Cúpula Mundial de Governos 2024

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente Recep Tayyip Erdogan da República da Turquia discutiram o fortalecimento das relações bilaterais e o trabalho conjunto para atingir os objetivos da ampla parceria econômica dos dois países. Suas discussões se concentraram na expansão da cooperação em áreas que beneficiariam os dois países e seus povos. A reunião ocorreu durante a recepção da terça-feira em Dubai para o presidente Erdogan, que está nos Emirados Árabes Unidos para participar da Cúpula Mundial de Governos 2024, tendo a Turquia como convidada de honra.

O xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan deu as boas-vindas ao presidente Erdogan, destacando o crescimento considerável das relações entre os Emirados e a Turquia, especialmente em investimentos, comércio, energia, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Ambos os líderes estão comprometidos em promover esse progresso para reforçar os laços bilaterais. O presidente Erdogan expressou sua gratidão pelo status de convidado de honra da Turquia na cúpula deste ano.

Erdogan também estendeu suas mais profundas condolências e simpatias ao xeique Mohamed pelo falecimento de integrantes das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos que perderam a vida em um ato terrorista na República Federal da Somália enquanto treinavam as Forças Armadas locais. O presidente dos Emirados expressou sua gratidão ao presidente turco por seus sentimentos sinceros em relação aos Emirados e seu povo.

Os dois líderes discutiram a Cúpula Mundial de Governos e sua agenda, destacando seu papel no aprimoramento das operações governamentais com ideias e estratégias inovadoras para o desenvolvimento, além de impulsionar a capacidade governamental de enfrentar os desafios atuais e futuros. E também analisaram vários assuntos regionais e internacionais de interesse mútuo e compartilharam suas perspectivas, inclusive sobre os recentes acontecimentos na Faixa de Gaza. Os dois lados enfatizaram a necessidade de esforços internacionais para interromper as hostilidades em Gaza e garantir a proteção total dos civis de acordo com o direito humanitário internacional, bem como garantir o fornecimento seguro e sustentado de ajuda humanitária sem o risco de mais danos ou deslocamento forçado. Além disso, eles ressaltaram a necessidade fundamental de evitar uma nova escalada do conflito no Oriente Médio, que representa uma ameaça à paz e à estabilidade regionais.

A reunião contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais da Corte Presidencial; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; e Khaldoun Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos e membro do Conselho Executivo.

https://wam.ae/en/article/b1n6ttp-uae-and-turkish-presidents-discuss-enhancing