Presidente do Quirguistão elogia papel da Cúpula Mundial de Governos como plataforma ativa de diálogo global

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Sadyr Zhaparov, presidente do Quirguistão, elogiou o grande sucesso e o impacto positivo significativo do programa Aceleradores de Governo dos Emirados Árabes Unidos, graças ao qual seu país conseguiu identificar e resolver três tarefas problemáticas de natureza social em apenas 100 dias.

Ao fazer um discurso principal no segundo dia da Cúpula Mundial de Governos, Zhaparov aplaudiu os valiosos resultados do evento desde seu lançamento, há mais de uma década, destacando seu papel como uma plataforma ativa de diálogo global sobre questões urgentes e uma janela para o compartilhamento de conhecimento que ajuda a impulsionar o desempenho do Governo e a qualidade de vida das pessoas.

O presidente Zhaparov disse que o Quirguistão identificou quatro prioridades principais em seus esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável, sendo que a primeira delas se concentra na atualização de toda a estrutura da autoridade executiva. Ele afirmou que o país está caminhando para um Governo que atenda aos interesses das pessoas e crie condições favoráveis para seu crescimento espiritual, intelectual, econômico e social.

"A segunda prioridade trata de nossa batalha implacável contra a corrupção - um dos principais motivos de turbulência no Quirguistão", disse Zhaparov. "Para esse fim, o Gabinete está trabalhando arduamente para tirar a economia nacional de sua concha como parte de um plano para introduzir novas ferramentas de gestão fiscal."

A terceira e a quarta prioridades abordam a introdução de uma nova política econômica e a digitalização de todo o sistema de serviços públicos do Quirguistão, respectivamente.

Com a economia nacional em constante progresso, registrando um crescimento médio de 7% nos últimos três anos, Zhaparov afirmou que o país continua a se concentrar em grandes projetos de infraestrutura e energia em colaboração com investidores estrangeiros. Quanto aos esforços de digitalização, ele destacou que um passo importante foi o recente teste de um modelo de IA em quirguiz que foi treinado para acomodar a cultura e as tradições do país.

Zhaparov concluiu seu discurso principal destacando brevemente as principais iniciativas destinadas a transformar o Quirguistão em um paraíso regional para os negócios e melhorar sua classificação global para estar entre os 30 principais países em termos de cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável até 2030.

