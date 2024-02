Praia Grande: Prédio ficará interditado até construtora entregar documentos

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Praia Grande afirmou que o prédio residencial evacuado na tarde desta terça (13) ficará interditado até a construtora apresentar "uma série de documentações técnicas".

O que aconteceu

A construtora foi notificada para entregar todos os documentos necessários, segundo a administração municipal. "A partir desta etapa o material será analisado pela Secretaria de Urbanismo e Defesa Civil da Cidade", afirmou a prefeitura.

A interdição foi mantida após análise de técnicos da Secretaria de Urbanismo, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A reportagem tentou contato com a Construtora JR, responsável pela obra do edifício, mas não teve retorno.

O prédio de 133 apartamentos foi evacuado às pressas por volta das 13h30 após moradores sentirem dois tremores. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um "cisalhamento de três pilares" — ou seja, uma ruptura por esforços. Três colunas estariam realizando mais esforços do que de fato aguentam, afirmou a corporação.

A prefeitura afirmou que foi feito o "escoramento dos pavimentos onde houve o sinistro das pilastras". A caixa d'água foi esvaziada e os carros retirados para evitar sobrecarga.

Não há previsão para o retorno dos moradores a seus imóveis. Por volta das 18h20, a Defesa Civil liberou as famílias para retirarem documentos pessoais e animais domésticos. "A entrada será feita de modo organizado e gradual", afirmou o órgão.

Foram registradas também rachaduras em paredes próximas às janelas. O prédio tem 23 pavimentos — sendo 19 andares residenciais, subsolo com garagem e o térreo.

Praia Grande fica a cerca de 76 km da capital paulista. O prédio está localizado na orla da praia Aviação, um bairro residencial, que também conta com hotéis e restaurantes. Na alta temporada, as praias e estabelecimentos comerciais ficam cheios de turistas.