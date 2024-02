Políticas financeiras com visão de futuro são fundamentais para avançar com sustentabilidade, afirma subsecretário do Ministério das Finanças na Cúpula Mundial de Governos

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Younis Haji Al Khoori, subsecretário do Ministério das Finanças, enfatizou a abordagem inovadora do Ministério em relação às suas políticas e operações, destacando estratégias inovadoras para enfrentar os desafios da sustentabilidade financeira.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM) à margem da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) 2024, Al Khoori destacou os esforços do ministério para aumentar a capacitação financeira, a sustentabilidade e a inovação, se alinhando às metas de longo prazo dos Emirados. Ele observou que o Plano Estratégico do Ministério para 2023-2026 visa permitir a excelência do desempenho financeiro no Governo federal, garantir a sustentabilidade fiscal para um futuro inclusivo e fortalecer a resiliência financeira nacional.

Al Khoori ressaltou o papel da WGS na aceleração do crescimento e na abordagem de desafios futuros, fornecendo uma plataforma para que os governos globais troquem conhecimentos e explorem novos caminhos para a governança.

Destacando a importância da adaptação e da inovação em meio às rápidas mudanças econômicas, Al Khoori enfatizou a necessidade de os governos adotarem a tecnologia e os novos modelos de negócios para permanecerem competitivos e atenderem às necessidades da sociedade.

Com relação à participação do Ministério na Cúpula, Al Khoori afirmou seu compromisso de apoiar abordagens inovadoras nas práticas financeiras governamentais. Ele destacou o papel do ministério como parceiro estratégico na Cúpula, se envolvendo com as partes interessadas globais e prevendo políticas que promovam o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

O subsecretário também descreveu as sessões do Ministério durante a Cúpula, com foco em tendências financeiras globais, financiamento sustentável e tributação internacional. Essas discussões estão estrategicamente alinhadas com a visão do estado de promover uma economia resiliente e avançar nos objetivos de desenvolvimento sustentável.

https://wam.ae/en/article/b1n6tfb-forward-thinking-financial-policies-key-future