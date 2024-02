Papa passará pela Bienal de Arte em viagem para Veneza

CIDADE DO VATICANO, 13 FEV (ANSA) - O papa Francisco viajará para Veneza em abril e, entre seus compromissos, está uma visita ao pavilhão da Santa Sé que ficará exposto na 60ª edição da Bienal de Arte da cidade italiana.

Além de passar pela exposição internacional, o líder da Igreja Católica visitará a prisão feminina de Giudecca e se encontrará com membros da comunidade eclesial do Patriarcado do município.

Vale destacar que Jorge Mario Bergoglio será o primeiro Pontífice da história a visitar a Bienal de Veneza. O religioso deverá desembarcar na cidade no fim de abril.

"Uma visita que me enche de alegria e gratidão. Será um dia histórico para nossa cidade e região. Essa visita renovará nossa fé e fortalecerá os valores da paz, da liberdade, da democracia e da diplomacia", disse Luigi Brugnaro, prefeito de Veneza.

O subsecretário do Dicastério para a Cultura do Vaticano, padre Antonio Spadaro, comentou que a ida de Francisco até Veneza é um "acontecimento esplêndido e muito importante".

O tema do Vaticano na Bienal de Arte se chama "Com os meus olhos" e, segundo Spadaro, "se inspira nas palavras do Papa".

Ele definiu que é uma frase ligada "aos direitos humanos, à atenção aos menos afortunados e aos mundos marginalizados, onde os olhos raramente alcançam". (ANSA).

