Ouro cai abaixo de US$2.000/onça pela 1ª vez em dois meses após dados de inflação dos EUA

Por Anushree Ashish Mukherjee e Ashitha Shivaprasad

(Reuters) - Os preços do ouro caíram abaixo do nível chave de 2.000 dólares por onça, atingindo uma mínima de dois meses na terça-feira, já que um relatório de inflação dos EUA mais forte do que o esperado atenuou as perspectivas de um corte antecipado da taxa de juros pelo Federal Reserve.

O ouro à vista caiu 1,2%, para 1.995,49 dólares a onça, mais cedo, seu valor mais baixo desde 13 de dezembro.

Os dados mostraram que os preços ao consumidor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro, em meio a um aumento nos custos de moradia e saúde.

"Esse não era o relatório que o mercado queria ver", disse Tai Wong, um analista independente de metais de Nova York.

Segundo ele, a inflação surpreendentemente teimosa reduziu as chances de um corte na taxa em maio para menos de 50% no momento.

Os formuladores de políticas do Fed provavelmente esperarão até junho para cortar as taxas de juros, apostam os traders após os dados do IPC dos EUA.

Taxas de juros mais altas aumentam o custo de oportunidade de manter o ouro.