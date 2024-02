Messi é convidado a jogar pela Argentina nas Olimpíadas

(Reuters) - A porta está aberta para Lionel Messi jogar nas Olimpíadas de Paris deste ano, disse o técnico da seleção argentina sub-23, Javier Mascherano.

A Argentina garantiu sua vaga nos Jogos depois de vencer o Brasil por 1 a 0 no torneio classificatório sul-americano no domingo.

Perguntado sobre a possibilidade de Messi, 36 anos, jogar em Paris, Mascherano, seu ex-companheiro de equipe na Argentina e no Barcelona, disse aos repórteres: "Bem, todos vocês conhecem meu relacionamento com Leo, a amizade que tenho".

"Um jogador como ele tem as portas abertas para se juntar a nós, então isso dependerá dele e de seus compromissos, obviamente", acrescentou.

Messi, o atacante do Inter Miami que levou a Argentina à vitória na Copa do Mundo de 2022 no Catar, ganhou o ouro com a equipe nacional nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

O torneio olímpico de futebol masculino é disputado em julho e agosto. As equipes podem ter três jogadores com mais de 23 anos de idade em seus elencos.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)