Jovem que teve reação ao cheirar pimenta tem alta após 83 dias internada

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, que teve uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta, teve alta médica ontem (12) após 83 dias internada em razão de uma piora no quadro de saúde.

O que aconteceu

Mãe cita que hospital tem mais suporte para a filha e retorno para casa é "um pouco tenso". Apesar disso, Adriana Medeiros declarou que os familiares sabem cuidar de Thais em casa, em Goiânia (GO). Durante o período de internação, a jovem chegou a ser levada para a UTI.

"Vai sair, se Deus quiser", diz mãe sobre a disputa jurídica pelo home care (assistência domiciliar). No vídeo do anúncio do retorno da jovem para casa, a família disse que a luta agora também será para fazer com que a Prefeitura de Goiânia cumpra uma sentença da Justiça, que determinou o fornecimento do serviço de home care para Thais. Eles afirmaram que a gestão municipal recorreu, fazendo com que a medida não fosse cumprida de imediato.

Mãe agradece apoios que vêm recebendo. Adriana agradeceu os profissionais do hospital onde a filha ficou internada e todos os seguidores que acompanham a rotina da família e que oram pela saúde da jovem. "Graças a Deus retornamos para casa, agora é continuar os cuidados em casa com muito amor e carinho."

Família faz nova arrecadação para auxiliar nos custos dos tratamentos. O valor também será destinado para a fisioterapia de Thais e outros custos diários. A jovem tem duas filhas pequenas.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Goiânia. A matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

Relembre o caso

A trancista Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis (GO).

A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia.

Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e parada cardiorrespiratória. Com isso, desenvolveu uma lesão no cérebro e deixou de responder a estímulos.

Os médicos esclareceram que a reação é rara e fez com que Thais ficasse mais de cinco meses internada após o episódio. Ela também perdeu a visão e hoje permanece acamada sob cuidados diários.

"Minha filha saiu de um jeito e voltou assim, como um neném", falou a mãe da jovem ao UOL na época. Adriana teve que deixar seu trabalho em um salão de beleza e hoje cuida em tempo integral da filha e das netas.