Inteligência Artificial não substituirá os humanos tão cedo, disse o cientista-chefe de IA da Meta à Cúpula Mundial de Governos 2024

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Durante o segundo dia da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) 2024, o Dr. Yann LeCun, ganhador do Prêmio Turing, vice-presidente e cientista-chefe de IA da Meta, disse que a Inteligência Artificial (IA) não substituirá os seres humanos no gerenciamento, análise e liderança de atividades socioeconômicas em vários setores de negócios tão cedo.

Em uma sessão plenária intitulada "A IA nos levará ao nosso fim?", moderada por Nate Lanxon, da Bloomberg, LeCun explicou que os especialistas e cientistas de IA ainda precisam de muito tempo para desenvolver configurações técnicas que rivalizem com a mente humana.

Atualmente, observou ele, as habilidades cognitivas da IA são menos sofisticadas do que as de cães e gatos. E estão muito longe de alcançar a cognição e a inteligência humanas, acrescentou.

LeCun explicou que os sistemas de IA não têm os recursos administrativos ou de planejamento que a mente humana possui, bem como a velocidade ou a precisão temporal para analisar e gerenciar questões complexas. Esses recursos, segundo ele, são componentes essenciais para a criação de uma mente científica, crítica e analítica, e ainda estão em grande parte ausentes no campo tecnológico.

O cientista também descreveu o potencial da recente revolução tecnológica como uma faca de dois gumes, explorando a possibilidade de ameaças existenciais genuínas que podem levar a consequências globais terríveis. Isso, observou, é especialmente pertinente devido ao rápido desenvolvimento de sistemas técnicos e tecnológicos, principalmente os de IA.

LeCun disse que a próxima fase vai impor a necessidade de desenvolver sistemas de IA mais seguros e eficazes devido ao papel fundamental que desempenham no estabelecimento da infraestrutura das redes de comunicação e da Internet, ambas indissociavelmente ligadas ao gerenciamento de vários aspectos da vida humana e dos negócios.

O executivo da Meta enfatizou a necessidade de produzir sistemas de IA com os mais altos níveis de segurança e eficácia, já que eles estão envolvidos na operação, no desenvolvimento e no aumento da eficiência de todos os dispositivos mais usados no mundo, como telefones e laptops, além dos vários meios de transporte.

A Cúpula Mundial de Governos 2024 reúne 85 organizações internacionais, 140 governos, mais de 25 chefes de estado, 8 ganhadores do prêmio Nobel que discutem tendências globais em mais de 110 diálogos e sessões, além de mais de 23 reuniões ministeriais e sessões executivas com a participação de mais de 300 ministros.

https://wam.ae/en/article/b1n6tzo-will-not-replace-humans-any-time-soon-chief